VK ужесточит правила для сохранения «синей галочки» для профилей и сообществ

«ВКонтакте» внесёт изменения в процесс верификации профилей и сообществ, начиная с следующего года. Одним из новых критериев станут количество подписчиков и активность в публикациях.

Для получения верификации в сообществе «ВКонтакте с авторами» теперь потребуется иметь не менее 5 тысяч подписчиков и активно публиковать не менее четырёх постов и 10 историй в месяц. Эти изменения вступят в силу с января следующего года, но предоставляется переходный период до конца текущего года, чтобы авторы могли адаптироваться к новым требованиям.

«ВКонтакте» утверждает, что эти изменения основаны на обратной связи от пользователей и авторов, которые хотят видеть актуальные материалы от проверенных авторов в верифицированных профилях и сообществах.