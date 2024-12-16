VK Видео ежемесячно удаляет до 250 тыс. пиратских видео и фильмов

«VK Видео» борется с пиратским контентом, о чём рассказали представители платформы. Модераторы ежемесячно обрабатывают порядка 15 тысяч запросов от правообладателей, что приводит к удалению до 250 тысяч нелегальных файлов. Чтобы справляться с таким объёмом работы, компания внедрила технологии искусственного интеллекта, которые помогают автоматизировать процесс проверки и удаления материалов.

Эксперты отмечают, что основная часть обращений поступает от российских правообладателей. Западные студии и компании в последнее время прекратили системное сотрудничество с российскими видеохостингами. Теперь их взаимодействие сводится к разовым уведомлениям об истечении лицензий на контент, что заметно сократило их участие в антипиратских инициативах.

Технический директор группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин рассказал, что правообладатели могут отправлять жалобы через форму DMCA. Кроме того, платформа применяет систему Content ID, которая анализирует цифровые отпечатки аудио- и видеозаписей, помогая быстро находить и блокировать пиратские материалы.