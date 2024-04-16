VK встроит функции умного дома в умную колонку

VK готовится к выпуску новой версии своей умной колонки «VK Капсула». По информации из источника в компании-ретейлере умных устройств, новинка будет относиться к верхнему ценовому сегменту и представлена в июне текущего года. В новой модели будут встроены датчики умного дома.

Близкий к VK источник также подтвердил запуск новой умной колонки. По его словам, в устройстве будет функция управления умным домом с встроенными датчиками температуры, влажности, освещения и присутствия. Ранее для этого приходилось покупать отдельные датчики, а теперь они будут встроены в саму колонку.

В прошлом году средний чек на умные колонки в России составил 7400 рублей, а число покупок увеличилось в 1,6 раза по сравнению с предыдущим периодом. Однако, доля VK в этом сегменте составляет менее 10%, в то время как лидером остаётся «Яндекс» с долей 70-80%.