VK закрыла офшор на Виргинских островах и вернулась в Россию

Собственники и руководство социальной сети VK приняли решение о закрытии фирмы VK Company Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, и образовании новой компании в Калининградской области. Это связано с намерением компании снять акции и облигации с Лондонской фондовой биржи (LSE) и провести первичное размещение акций на Московской бирже (Мосбирже).

Новая компания VK будет создана на специальном административном районе острова Октябрьский и станет международной компанией. В её совет директоров войдут члены текущего совета директоров VK Company Limited. Ожидается, что акции и облигации VK будут сняты с LSE до 11 сентября. Подробности относительно первичного размещения акций на Мосбирже не раскрываются.

Решение о перемещении VK было анонсировано в феврале 2023 года. Компания решила перенести фокус в Россию, учитывая, что основная часть её активов приносит доход в стране. После конфликта на Украине, многие иностранные биржи, включая LSE, временно прекратили торги акциями российских компаний.