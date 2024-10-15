Наука и технологии
Опубликовано 15 октября 2024, 18:45
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VK заплатит ещё 100 миллионов рублей блогерам в попытке переманить их из YouTube

Программа стартует 15 октября
VK сообщил о запуске грантовой программы поддержки создателей развлекательно-образовательного контента с общим фондом более 100 миллионов рублей. Программа направлена на привлечение блогеров из YouTube и других платформ для создания оригинального контента на «ВКонтакте».
VK заплатит ещё 100 миллионов рублей блогерам в попытке переманить их из YouTube

© Ferra.ru

Каждый пользователь «ВКонтакте» может подать заявку на получение гранта до 5 миллионов рублей, чтобы реализовать проект в формате длинного видео. Прием заявок стартует 15 октября и продлится до 5 ноября 2024 года. Участники должны быть зарегистрированы как юридические лица или индивидуальные предприниматели и иметь открытое сообщество с более чем 1 тысяче подписчиков.

Контент должен соответствовать темам, которые могут включать научную популяризацию, гейминг, кулинарию и лайфстайл, при этом не нарушая правила платформы и законодательство России. Гранты будут распределены на конкурсной основе, а в координационный совет программы войдут известные представители медиаиндустрии, включая видеоблогеров и дизайнеров.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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