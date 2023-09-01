VK запретила использовать VK Teams на на смартфонах с root и не стандартных прошивках

Интернет-холдинг VK вложит почти миллиард рублей в усовершенствование своей корпоративной коммуникационной платформы VK Teams. Эта информация была представлена в дорожной карте «Новое общесистемное ПО», разработанной совместно с компаниями «1С», «Лаборатория Касперского» и «Ростелеком» и одобренной Правительственной комиссией по цифровому развитию.

VK Teams — это мощное приложение для корпоративных коммуникаций, которое объединяет в себе множество сервисов, таких как электронная почта, календарь, мессенджер, обмен файлами и организация встреч. Кроме того, оно позволяет создавать специальные интерфейсы для корпоративных систем.

Платформа VK Teams обладает высокими стандартами информационной безопасности и поддерживает биометрическую идентификацию. Она также интегрирована с «Антивирусом Касперского» и предоставляет богатые возможности для обмена мгновенными сообщениями, аудио-видео звонками и автоматизации рутинных задач через чат-ботов. Эта платформа является современным решением для корпоративных коммуникаций и позволяет значительно улучшить рабочие процессы внутри компаний.