VK запустил сервис работы с ИИ для «чайников»Он позволит создавать собственные нейросети без необходимости изучения языков программирования
Российская компания VK представила новую платформу под названием AutoML, разработанную специалистами из центра аналитических продуктов VK Predict. Эта платформа создана для автоматической разработки моделей машинного обучения и ориентирована на пользователей без глубоких знаний в ИТ. Как отмечают эксперты, аналогичные сервисы, такие как Yandex DataSphere и LightAutoML от Сбербанка, имеют высокий порог входа, что делает их труднодоступными для широкой аудитории.
AutoML может оказаться полезным, например, бизнес-аналитикам, которые с его помощью смогут разрабатывать маркетинговые стратегии и улучшать коммуникацию с клиентами. Уникальная особенность платформы заключается в поддержке «федеративного обучения», что позволяет обучать модели искусственного интеллекта вместе с партнёрами без обмена конфиденциальной информацией. При этом передача данных все же происходит, но только в зашифрованном виде, что снижает риск утечки коммерческих секретов.
Сейчас AutoML доступен для всех желающих, и платформа предлагает модели для решения различных задач, таких как прогнозирование выручки или оценка вероятности покупок. В VK считают, что этот инструмент поможет компаниям любого размера, от стартапов до крупных корпораций, в анализе и прогнозировании. Директор VK Predict Роман Стятюгин рассказал, что использование AutoML может значительно сократить время на разработку моделей, например, в одном проекте время на масштабирование сократилось с 40 недель до шести. Платформа не будет бесплатной, и VK рассматривает два варианта монетизации: подписку на автономный сервис или предоставление доступа как ядра для создания внутренних ML-сервисов.