VK запустил сервис работы с ИИ для «чайников»

Российская компания VK представила новую платформу под названием AutoML, разработанную специалистами из центра аналитических продуктов VK Predict. Эта платформа создана для автоматической разработки моделей машинного обучения и ориентирована на пользователей без глубоких знаний в ИТ. Как отмечают эксперты, аналогичные сервисы, такие как Yandex DataSphere и LightAutoML от Сбербанка, имеют высокий порог входа, что делает их труднодоступными для широкой аудитории.

AutoML может оказаться полезным, например, бизнес-аналитикам, которые с его помощью смогут разрабатывать маркетинговые стратегии и улучшать коммуникацию с клиентами. Уникальная особенность платформы заключается в поддержке «федеративного обучения», что позволяет обучать модели искусственного интеллекта вместе с партнёрами без обмена конфиденциальной информацией. При этом передача данных все же происходит, но только в зашифрованном виде, что снижает риск утечки коммерческих секретов.

Сейчас AutoML доступен для всех желающих, и платформа предлагает модели для решения различных задач, таких как прогнозирование выручки или оценка вероятности покупок. В VK считают, что этот инструмент поможет компаниям любого размера, от стартапов до крупных корпораций, в анализе и прогнозировании. Директор VK Predict Роман Стятюгин рассказал, что использование AutoML может значительно сократить время на разработку моделей, например, в одном проекте время на масштабирование сократилось с 40 недель до шести. Платформа не будет бесплатной, и VK рассматривает два варианта монетизации: подписку на автономный сервис или предоставление доступа как ядра для создания внутренних ML-сервисов.