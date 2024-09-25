VK запустила платформу с ИИ и будет сдавать её в аренду государству и крупному бизнесу

Компания VK представила новую платформу для работы с большими данными под названием VK Data Platform. Эта инновационная разработка предназначена для бизнеса и поможет быстро внедрять технологии искусственного интеллекта и нейросети. Как сообщает компания, новая платформа значительно упростит обработку, управление и анализ больших объёмов данных.

VK Data Platform будет полезна для таких секторов, как банки, ритейл, электронная коммерция, транспорт и телекоммуникации. Платформу можно использовать как на публичных, так и на частных облаках, а также на собственных серверах компаний. С её помощью пользователи смогут решать разнообразные задачи: от хранения данных до разработки моделей машинного обучения, применяя как собственные разработки, так и сторонние сервисы.

Павел Гонтарев, управляющий директор VK Tech, отметил, что VK Data Platform — это полноценная экосистема, которая удовлетворяет все потребности компаний на разных этапах работы с данными. Он добавил, что эта универсальная платформа поможет российским компаниям повысить уровень зрелости в работе с данными и улучшить качество принятия бизнес-решений.