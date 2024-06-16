VK запустила сервис для разработчиков приложений и сайтов

VK открывает свою платформу для проведения A/B-тестов для всех разработчиков. Этот инструмент помогает принимать решения о новых функциях в мобильных приложениях и на веб-сайтах на основе анализа пользовательского поведения, включая частоту запусков, покупки и время использования. В компании отметили, что платформа ускоряет проведение A/B-тестов с дней до часов и справляется с сотнями экспериментов и тысячами метрик ежедневно.

Эту платформу разработала команда «Почты Mail.ru», чтобы упростить принятие решений по развитию сервиса с 50 миллионами активных пользователей в месяц. Платформа устраняет необходимость в ручных тестах, позволяя включать и отключать новые функции в приложениях, таргетировать их на определённые группы пользователей, а также отслеживать метрики и представлять результаты в виде графиков и отчётов. Разработчики могут воспользоваться платформой через Remote Config в Консоли RuStore, где зарегистрировано более 10 тысяч паблишеров.

Платформа сохраняет результаты экспериментов за более чем 10 лет, что позволяет разработчикам отслеживать изменения продукта. Она работает с обезличенными данными, не имея доступа к личным данным пользователей. Сервис доступен бесплатно для всех разработчиков и уже используется в проектах VK, таких как «Почта, Mail.ru», «Облако», и RuStore, с суммарной аудиторией более 70 миллионов человек.