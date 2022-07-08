ВКонтакте будет автоматически помечать подозрительных россиян

Так, если человек вызывает подозрения у сети, то при его появлении в групповом чате или личной беседе, его собеседников уведомят о потенциальной опасности.

Сообщается, что пользователи, столкнувшиеся с предупреждающим баннером, смогут моментально отправить жалобу. Также у них будет возможность добавить потенциального мошенника в чёрный список.

Мы разработали систему, которая эффективнее препятствует спаму и другому нежелательному контенту. С помощью алгоритмов можно с высокой вероятностью предсказать, кто стоит за аккаунтом: бот, мошенник или нормальный добропорядочный пользователь, — и в случае необходимости предупредить об опасности. Марина Краснова CEO «ВКонтакте»

Представители ВКонтакте отметили, что новая функция — лишь часть глобальной инициативы VK Protect. В рамках неё компания реализует технологические решения, обеспечивающие защиту в сервисах VK.