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ВКонтакте и Одноклассники обязали создать к маю версии сайтов без видео
Также требование относится к сайту Первого канала и еще нескольких телеканалов
Российское издание “Коммерсантъ” опубликовало свежий материал, в котором говорится о том, что Минкомсвязи выступило с поручением различным ресурсам, в число которых вошли ВКонтакте и Одноклассники, в рамках которого соцсети обязали уже к маю создать версии сайтов без видео.
Помимо двух крупнейших соцсетей в России, в перечень “социально значимых ресурсов”, которые и ограничат в плане наличия на них видеоконтента, также вошли сайты Первого канала, ТНТ и НТВ. При этом важно понимать, что на подобные версии сайтов пользователи будут попадать лишь в том случае, если у них будет нулевой баланс, а сами ресурсы, если не выполнят требование ведомства, могут быть исключены из списка “значимых ресурсов”.
По этому поводу уже успели высказаться представители компаний. Так, один из топ-менеджеров крупного телехолдинга рассказал, что подобное требование сложно назвать разумным, так как оно является “попыткой превратить всё в сайты онлайн-газет или вернуться в интернет, где был только чат «Кроватка»”.