ВКонтакте и Одноклассники обязали создать к маю версии сайтов без видео

Помимо двух крупнейших соцсетей в России, в перечень “социально значимых ресурсов”, которые и ограничат в плане наличия на них видеоконтента, также вошли сайты Первого канала, ТНТ и НТВ. При этом важно понимать, что на подобные версии сайтов пользователи будут попадать лишь в том случае, если у них будет нулевой баланс, а сами ресурсы, если не выполнят требование ведомства, могут быть исключены из списка “значимых ресурсов”.

По этому поводу уже успели высказаться представители компаний. Так, один из топ-менеджеров крупного телехолдинга рассказал, что подобное требование сложно назвать разумным, так как оно является “попыткой превратить всё в сайты онлайн-газет или вернуться в интернет, где был только чат «Кроватка»”.