"ВКонтакте" могут оштрафовать за ссылки на видео с YouTube

Инициатором данного разбирательства выступил(https://kod.ru/roskomnadzor-povtorno-shtaf-vkontaktie/0 Роскомнадзор. В федеральной службе считают, что “ВКонтакте” не выполнила требования об ограничении распространения призывов к участию в акциях протестов. Сумму штрафа будут определять уже в суде.

В пресс-службе соцсети отметили, что причиной грядущего штрафа стали восемь постов, в которых содержатся ссылки на видео с YouTube, в которых есть призывы к выходу на протестные акции. Как выяснилось, “ВКонтакте” не стала их удалять даже после запроса об этом от Роскомнадзора.

Напомним. что ранее “ВКонтакте” уже штрафовали по запросу Роскомнадзора на 1,5 млн рублей за неудаление призывов к участию в митингах.