ВКонтакте могут «выгнать» из их легендарного офиса в центре Санкт-Петербурга

В нём идёт речь о расторжении договора аренды с ООО «В Контакте», передаёт РБК. Аренды того самого легендарного помещения, находясь в котором Дуров сбрасывал бумажные самолётики с пятитысячными купюрами.

Сообщается, что вместе с тем арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал недействительными договоры субаренды между ЗАО «Зингер» и собственником магазина «Санкт-Петербургский Дом книги». Его площадь составляет 4 тыс кв.м.

Напомним, что офисы ВКонтакте, помимо Санкт-Петербурга, расположены в Москве, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Сочи. Есть и региональное представительство за пределами России — в январе 2020 года он был открыт в Казахстане. Всего в компании работает более 800 человек.