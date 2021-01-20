ВКонтакте начал выпускать одежду с эффектом дополненной реальности

Для того, чтобы увидеть трёхмерную анимацию, необходимо воспользоваться камерой приложения ВКонтакте, сообщает The Village. При этом сначала нужно навести её на QR-код на бирке одежды, а затем уже на принт на самом предмете гардероба. В итоге статичное изображение превратится вот в это: