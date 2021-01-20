Наука и технологии
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ВКонтакте начал выпускать одежду с эффектом дополненной реальности
Крайне прозорливо, учитывая, что революцию именно в этой технологии ждут от Apple
Как стало известно, команда ВКонтакте, ответственная за сервис «Клипы», объединилась с Esthetic Joys для запуска собственной коллекции одежды с эффектом дополненной реальности (AR).
Для того, чтобы увидеть трёхмерную анимацию, необходимо воспользоваться камерой приложения ВКонтакте, сообщает The Village. При этом сначала нужно навести её на QR-код на бирке одежды, а затем уже на принт на самом предмете гардероба. В итоге статичное изображение превратится вот в это:
Старт продаж коллекции намечен на 22 января 2021 года. Купить одежду можно будет в концепт-сторах «Секция» в ГУМ и ТЦ «Петровский Пассаж». Цена худи составит 6,8 тыс рублей, футболки — 3,6 тыс рублей, сумки — 4,4 тыс рублей, шапки и шарфа — по 5 тыс рублей.