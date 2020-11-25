Наука и технологии
Сегодня 13:28
"ВКонтакте" начала призывать пользователей отдохнуть от длительного просмотра видео
Соответствующие уведомления поступают пользователям, которые тратят на сервис "Клипы" более 2 часов в день
Во “ВКонтакте” появилось нововведение, направленное на борьбу с зависимостью пользователей. Так, социальная сеть начала призывать прервать длительный просмотр роликов.
Необходимость нововведения выяснилась по итогами исследования, в котором команда “ВКонтакте” изучала активность ночной аудитории сервиса “Клипы”. Было установлено, что некоторые пользователи пребывают в ленте коротких видео всю ночь. Сообщается, что ночью объем просмотренных видео может доходить до двух тысяч. Причем и днем некоторые пользователи могут откладывать дела, отвлекаясь на видео.
В связи с этим “ВКонтакте” в тестовом режиме запустил уведомления о необходимости отдохнуть от сервиса “Клипы”. Поступают соответствующие оповещения пользователям, которые пользуются сервисом ночью или же те, которые уделяют ему более 2 часов в день.