"ВКонтакте" начала призывать пользователей отдохнуть от длительного просмотра видео

Необходимость нововведения выяснилась по итогами исследования, в котором команда “ВКонтакте” изучала активность ночной аудитории сервиса “Клипы”. Было установлено, что некоторые пользователи пребывают в ленте коротких видео всю ночь. Сообщается, что ночью объем просмотренных видео может доходить до двух тысяч. Причем и днем некоторые пользователи могут откладывать дела, отвлекаясь на видео.

В связи с этим “ВКонтакте” в тестовом режиме запустил уведомления о необходимости отдохнуть от сервиса “Клипы”. Поступают соответствующие оповещения пользователям, которые пользуются сервисом ночью или же те, которые уделяют ему более 2 часов в день.