Наука и технологии
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«ВКонтакте» начнет подстраиваться под каждого пользователя

Благодаря машинному обучению
Представители “ВКонтакте” анонсировали грядущее обновление мобильного приложения. Так, согласно данным источника, соцсеть начнет подстраиваться под каждого пользователя.
«ВКонтакте» начнет подстраиваться под каждого пользователя

В частности, в нижнем меню пользователю, в зависимости от его интересов, будут предлагаться новые сервисы. Учитывать интересы пользователя соцсеть будет благодаря алгоритмам машинного обучения. Причем сервисы будут меняться в зависимости от смены интересов.

Так, например, у любителей шоу, роликов и фильмов в нижнем меню появится вкладка «Видео» для прямого доступа к сервису VK Видео, в то время как пользователи, которые часто проводят время за прослушиванием музыки в соцсети, получат быстрый переход к Музыке ВКонтакте. Учитывать интересы пользователей научат и вкладку «Сервисы». Нововведение появится в версии приложения 7.0.

Источник: Код Дурова