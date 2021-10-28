«ВКонтакте» начнет подстраиваться под каждого пользователя

В частности, в нижнем меню пользователю, в зависимости от его интересов, будут предлагаться новые сервисы. Учитывать интересы пользователя соцсеть будет благодаря алгоритмам машинного обучения. Причем сервисы будут меняться в зависимости от смены интересов.

Так, например, у любителей шоу, роликов и фильмов в нижнем меню появится вкладка «Видео» для прямого доступа к сервису VK Видео, в то время как пользователи, которые часто проводят время за прослушиванием музыки в соцсети, получат быстрый переход к Музыке ВКонтакте. Учитывать интересы пользователей научат и вкладку «Сервисы». Нововведение появится в версии приложения 7.0.