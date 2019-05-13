ВКонтакте начнёт продавать аудиокниги

Команда социальной сети ВКонтакте готовится к запуску сервиса по продажи аудиокниг. Об этом сообщило издание РБК, со ссылкой на два источника на книжном рынке.

Партнёром ВКонтакте выступит компания «Библио». В социальной сети уже работает тестовая версия Biblio, а официальный запуск запланирован на конец мая. Сервис выйдет на платформе VK App и станет доступен как на ПК, так и на мобильных устройствах.

Сервис призван решить проблему с пиратством — с ВКонтакте сейчас судится издательство «Эксмо». С соглашения уже подписаны с компаниями «Альпина Паблишер», «Аудиокнига» и «Союз», ведутся переговоры с крупнейшей в России издательской группой «Эксмо-АСТ» и другими правообладателями.

Разработчики сделают основную ставку на модель с подпиской. Для безлимитного доступа пользователю придётся заплатить 299 рублей. Для равнения, подписка у конкурирующих сервисов ЛитРес и Storytel обойдётся в 459 и 449 рублей соответственно. Но также будет доступна разовая покупка аудиокниг. Заплатить можно через VK Pay, что несколько ограничивает круг подписчиков.