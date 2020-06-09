"ВКонтакте" научилась переводить голосовые сообщения в текст

На данный момент опция доступна лишь в официальном мобильном приложении VK и лишь для некоторой части пользователей. Остальные же пользователи смогут воспользоваться ей уже в ближайшую неделю. Впоследствии функционал будет доступен и для компьютерной версии, причем расшифровывать технология будет более длинные сообщения.