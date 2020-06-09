Наука и технологии
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"ВКонтакте" научилась переводить голосовые сообщения в текст
В ближайшую неделю функцией смогут пользоваться все пользователи
Стало известно, что популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" научилась переводить голосовые сообщения в текст. Для этого, как сообщается, команда “ВКонтакте” разработала нейросеть.
Так, разработанная социальной сетью нейросеть способна расшифровывать как отправленные, так и полученные голосовые сообщения, продолжительность которых составляет максимум 30 секунд. Согласно данным компании, это порядка 90% всех аудио, которые записывают в “ВКонтакте”. Кроме того, данная разработка позволит пользователям искать сообщения, отправленные в аудио формате с помощью текстового поиска.
На данный момент опция доступна лишь в официальном мобильном приложении VK и лишь для некоторой части пользователей. Остальные же пользователи смогут воспользоваться ей уже в ближайшую неделю. Впоследствии функционал будет доступен и для компьютерной версии, причем расшифровывать технология будет более длинные сообщения.