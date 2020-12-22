ВКонтакте назвал самые желанные подарки среди россиян в 2020 году

Список получился вполне ожидаемым по наполнению, но не без сюрпризов по расположению товаров в нём. Так, например, первое место вполне логично заняла техника Apple — россияне известны своей любовью к iPhone и iPad. В то же самое время, второе место заняли стикеры ВКонтакте, обогнав PlayStation.

При этом, что интересно, в Москве люди больше всего хотели получить PlayStation 5, в то время как жители Санкт-Петербурга отдавали предпочтение собственной квартире и AirPods.