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ВКонтакте назвал самые желанные подарки среди россиян в 2020 году
Нашлось место как стикерам соцсети, так и технике Apple
Весной 2020 года ВКонтакте запустила новый раздел — список желаний. На основе того, что пользователи сети добавляли в него после его появления, социальная сеть назвала самые желанные подарки среди россиян в уходящем году.
Список получился вполне ожидаемым по наполнению, но не без сюрпризов по расположению товаров в нём. Так, например, первое место вполне логично заняла техника Apple — россияне известны своей любовью к iPhone и iPad. В то же самое время, второе место заняли стикеры ВКонтакте, обогнав PlayStation.
При этом, что интересно, в Москве люди больше всего хотели получить PlayStation 5, в то время как жители Санкт-Петербурга отдавали предпочтение собственной квартире и AirPods.