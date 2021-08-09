«ВКонтакте» назвал сообщения о скорой гибели соцсети дезинформацией и подробно их разоблачил

Марина подчеркнула в своём посте о важности соотношения метрик DAU и MAU, каждая из которых не «живёт» сама по себе. «Если мы посмотрим на соотношение DAU к MAU во втором квартале 2021-го, то увидим sticky factor — как много людей из ежемесячной аудитории пользуются ВКонтакте каждый день. Мы получим 65,2%. Это значит, что две трети ежемесячной аудитории ВКонтакте пользуются соцсетью каждый день. Этот показатель у ВКонтакте среди российской аудитории выше, чем у любой другой соцсети», — заметила Марина.

Также было отмечено, что аналитики соцсети пользуются данными независимых исследовательских компаний Mediascope и App Annie.

По данным Mediascope был отмечен такой рост MAU: с третьего квартала 2019 года по второй квартал 2021 аудитория выросла с 69,3 до 71 млн, т.е. на 2,4%.