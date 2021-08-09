«ВКонтакте» назвал сообщения о скорой гибели соцсети дезинформацией и подробно их разоблачил

«ВКонтакте» назвал сообщения о скорой гибели соцсети дезинформацией и подробно их разоблачилПриведя глубокую аналитику
Марина последовательно прошлась по всем пунктам статьи и указала на некорректную интерпретацию применённых метрик. Так, Марина подчеркнула, что недостаточно применять выборку по географии пользователей и плотностью населения, а тажке учитывать только открытые и неудалённые аккаунты. Поэтому в посте CEO была сделана поправка на другие метрики — DAU — дневная аудитория и месячная — MAU. Она подчеркнула, что согласно этим метрикам рост аудитории «Вконтакте» составил динамику с 65 млн во втором квартале 2017 года до 72 млн во втором квартале 2021 года, т.е. число пользователей выросло на 10,7%. Что существенно отличается от выводов в статье Александра.
Марина подчеркнула в своём посте о важности соотношения метрик DAU и MAU, каждая из которых не «живёт» сама по себе. «Если мы посмотрим на соотношение DAU к MAU во втором квартале 2021-го, то увидим sticky factor — как много людей из ежемесячной аудитории пользуются ВКонтакте каждый день. Мы получим 65,2%. Это значит, что две трети ежемесячной аудитории ВКонтакте пользуются соцсетью каждый день. Этот показатель у ВКонтакте среди российской аудитории выше, чем у любой другой соцсети», — заметила Марина.
Также было отмечено, что аналитики соцсети пользуются данными независимых исследовательских компаний Mediascope и App Annie.
По данным Mediascope был отмечен такой рост MAU: с третьего квартала 2019 года по второй квартал 2021 аудитория выросла с 69,3 до 71 млн, т.е. на 2,4%.
По данным App Annie (собирает статистику по заходам с мобильных устройств) — с 47 млн в первом квартале 2017 года до 60 млн в третьем квартале 2021 — на 27,6%. Также в посте упомянуты отчёты независимых аналитических компаний.
В целом отмечается, что соцсеть отреагировала на статью sмм-специалиста так подробно, чтобы у пользователей не сложилось ложное впечатление о состоянии ресурса. Подчёркивается, что все аналитические отчёты «Вконтакте» открыты для интересующихся.