ВКонтакте обучит российских школьников принципам разработки мессенджеров

ВКонтакте обучит российских школьников принципам разработки мессенджеровРадует, что компания не забывает и о детях
Социальная сеть ВКонтакте объявила о старте нового образовательного проекта «Урок цифры», целью которого является знакомство российских школьников с технологиями мессенджеров и основами IT-профессий.
Проект рассчитан на учеников с 1 по 11 классы и будет проходить с 16 октября по 12 ноября, сообщает Lenta.ru.
В рамках проекта школьники узнают о том, как работают цифровые сервисы для общения, и познакомятся с функционалом учебного профиля Сферум в VK Мессенджере.
Они смогут погрузиться в роль мобильных разработчиков, дизайнеров и менеджеров, а также узнать о принципах модерации контента и создания чат-ботов.
Для старшеклассников, желающих углубить свои знания, ВКонтакте предложит специальное направление в профориентационном симуляторе «Тест-драйв IT-профессий».
Отметим, что участие в «Уроке цифры» возможно как в школе под руководством учителя, так и дома в режиме самостоятельного обучения.