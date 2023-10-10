ВКонтакте обучит российских школьников принципам разработки мессенджеров

Проект рассчитан на учеников с 1 по 11 классы и будет проходить с 16 октября по 12 ноября, сообщает Lenta.ru.

В рамках проекта школьники узнают о том, как работают цифровые сервисы для общения, и познакомятся с функционалом учебного профиля Сферум в VK Мессенджере.

Они смогут погрузиться в роль мобильных разработчиков, дизайнеров и менеджеров, а также узнать о принципах модерации контента и создания чат-ботов.

Для старшеклассников, желающих углубить свои знания, ВКонтакте предложит специальное направление в профориентационном симуляторе «Тест-драйв IT-профессий».

Отметим, что участие в «Уроке цифры» возможно как в школе под руководством учителя, так и дома в режиме самостоятельного обучения.