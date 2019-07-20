ВКонтакте открыла регистрацию в новый сервис знакомств

Команда социальной сети ВКонтакте анонсировала приложение для знакомств Lovina, недавно засветившегося в сети. Как поясняют разработчики, основой механики нового продукта станут видеозвонки и видеоистории. Пользователи смогут узнать друг друга по-настоящему и убедиться в выборе, чего нельзя сделать только в переписке.

Искать пару в новом дейтинг-приложении можно без регистрации в соцсети. Пользователю нужно заполнить анкету или создать её автоматически при авторизации через VK. На основе этой информации алгоритмы предложат наиболее подходящих собеседников.

Начать знакомство можно будет двумя способами. Можно начать с просмотра анкет, где в случае взаимной симпатии создаётся чат. Если за 48 часов собеседники не решатся на видеоисторию или видеозвонок, диалог исчезнет. Также доступна карусель видеозвонков — пользователи могут переходить от одного звонка к другому и выбирать, с кем хотели бы продолжить общение.

Разработчики обещают, что в приложении не будет рекламы. Однако, как и в других дейтинг-сервисах, в Lovina предусмотрены дополнительные платные возможности.

На данный момент пользователи могут зарегистрироваться в приложении с помощью чат-бота, а также оформить предзаказ в App Store или Google Play. За регистрацию они бесплатно получат премиум-аккаунт на месяц, который начнёт действовать в день официального запуска Lovina.