ВКонтакте показывала фотографии с удалённых страниц

Пользователи обнаружили уязвимость в социальной сети ВКонтакте, которая позволяла просматривать фотографии с удалённых аккаунтов и страниц.

Если пользователь сети удалил свой профиль из ВКонтакте, то его фотографии всё равно продолжали храниться на серверах соцсети. И для просмотра было достаточно зайти по прямой ссылке на альбомы нужного пользователя.

Вскоре после обнаружения уязвимости, команда ВКонтакте признала ошибку и устранила её. Теперь просмотр фото с удалённых профилей по прямой ссылке на альбомы стал невозможен. Пресс-служба соцсети заявила: «Речь идёт об ошибке, которая затронула незначительное количество профилей. Всё уже исправлено, благодарим за информацию».