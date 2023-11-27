«Вконтакте» рассказали о заработках сообществ в соцсети

На конференции VK Day Мария Воробьёва, руководитель департамента соцсети по работе с сообществами, раскрыла основные способы заработка для контент-создателей в «ВКонтакте». Помимо партнёрской программы, популярными методами оказались маркет-платформа для авторов и сервис VK Donut.

Все, участвующие в партнёрской программе, совместно зарабатывают примерно 200 миллионов рублей. В этой категории лидерами стали MDK, «Дайвинчик», «Пикабу» и «Психология», но, несмотря на общий успех, средний доход оказался не таким уж и высоким. Однако, в силу больших различий, лидеры получают значительные суммы.

В партнёрской программе участвует 15 тысяч авторов, но вступить туда сложно, так как преимущественно представлены крупные и быстрорастущие сообщества. Воробьёва также выделила, что донаты и маркет-платформа приносят в месяц около 100 миллионов рублей всем страницам. Важно отметить, что монетизация видео пока не является лидером среди источников доходов для контент-создателей в «ВКонтакте».