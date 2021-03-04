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"ВКонтакте" разрешила редактировать расшифровку голосовых сообщений
Функция пока доступна лишь в мобильном приложении соцсети
В мобильном приложении социальной сети “ВКонтакте” появилось нововведение, благодаря которому у пользователей появилась возможность редактировать расшифровку голосовых сообщений.
Для редактирования расшифровки голосового сообщения следует лишь нажать на него и выбрать “Редактировать текст”. Стоит отметить, что у опции есть свои ограничения. В частности, изменить расшифровку можно лишь в течение 24 часов после отправки сообщения. Кроме того, редактирование доступно лишь для расшифровки собственных голосовых сообщений, а ввести можно не более 20 символов на секунду аудиосообщения. Подвергшаяся изменениям расшифровка получит пометку “(ред.)”.
Эту функцию можно использовать в качестве голосового ввода. На данный момент нововведение получило лишь мобильное приложение, однако впоследствии оно будет добавлено и в веб-версию социальной сети.