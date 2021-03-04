"ВКонтакте" разрешила редактировать расшифровку голосовых сообщений

Для редактирования расшифровки голосового сообщения следует лишь нажать на него и выбрать “Редактировать текст”. Стоит отметить, что у опции есть свои ограничения. В частности, изменить расшифровку можно лишь в течение 24 часов после отправки сообщения. Кроме того, редактирование доступно лишь для расшифровки собственных голосовых сообщений, а ввести можно не более 20 символов на секунду аудиосообщения. Подвергшаяся изменениям расшифровка получит пометку “(ред.)”.