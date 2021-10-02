ВКонтакте разыграет подарков на 1,5 миллиарда рублей в честь 15-летнего юбилея

Общая стоимость всех подарков, которые раздаст сервис — 1,5 млрд рублей, сообщает ТН. Для того, чтобы попасть на онлайн-мероприятие, где можно будет занять место за виртуальным праздничным столом, необходимо скачать приложение «VK Чекбэк».

Там же пользователи смогут получить подарки. В их числе заявлены: ноутбуки MacBook Pro, телевизоры Samsung, смартфоны iPhone 12 и Samsung Galaxy, электросамокаты Xiaomi, а также «умные» часы Apple Watch. Помимо техники, ВКонтакте предложит пользователям призы в виде билетов в театры и на концерты, скидки на книги, онлайн-курсы и еду.

Отметим, что участвовать в розыгрышах можно ежедневно, с 30 сентября по 17 октября. О тех, кто выиграл суперпризы, станет известно 10 и 17 октября.