«ВКонтакте», СБП и Telegram частично перестали работать в РФ из-за сбоя

На территории России произошли сбои в работе приложений и сайтов таких крупных компаний, как ВТБ и «Альфа-банк», а также в мессенджерах Telegram и «ВКонтакте», следует из данных сервиса Downdetector. Пользователи столкнулись с проблемами доступа и медленной загрузкой этих платформ. Например, более 2,2 тысяч человек сообщили о трудностях с доступом к сайту ВТБ, а 436 пользователей выразили недовольство работой сайта Альфа-банка, вместе с тем 229 человек не смогли воспользоваться системой быстрых платежей.

В то же время представители операторов связи «Билайн», МТС и «Ростелеком» заявили о нормальной работе своих сетей, несмотря на 875 жалоб на качество интернет-соединения от пользователей «Билайна», 821 жалобу от клиентов МТС и 590 жалоб на «Ростелеком». Большинство проблем было зафиксировано в Москве и Московской области, а также в других крупных городах страны, таких как Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодар.