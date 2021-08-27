"ВКонтакте" снизил цену подписки на музыку и разрешил слушать треки без интернета

Сообщается, что нововведение станет доступным уже 30 августа. Также представители соцсети сообщили, что опция прослушивания песен на смартфоне фоновом режиме останется.

Что интересно, "ВКонтакте" уронил стоимость подписки на музыку для новых пользователей. Так, приобрести ее можно за 75 рублей в месяц в течение полугода. В нее включена возможность слушать музыку без рекламы, а также скидки на такси, еду, каршеринг, игры, образовательные курсы.

Помимо прочего компания также улучшила алгоритмы рекомендации. Благодаря этому музыкальные вкусы пользователей угадываются еще лучше.