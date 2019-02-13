ВКонтакте собирается судиться с сервисом поиска людей по фото

Команда социальной сети ВКонтакте прояснила журналистам свою позицию в отношении сервиса SearchFace. Компания собирается подать в суд на создателей SearchFace.

Пресс-служба ВКонтакте заявила: «Данный сервис без предварительного согласия пользователей собирает и использует их данные. Это грубое нарушение правил «ВКонтакте». Наша команда инициировала разбирательство: для защиты интересов пользователей мы готовим обращение в суд и продуктовые обновления, которые ограничивают доступ к данным аудитории».

Сервис SearchFace позволяет искать пользователей в социальной сети по фотографии. Зайдя по адресу searchface.ru можно загрузить фото человека и получить другие изображения с ним во Вконтакте. SearchFace создан как аналог закрытого проекта FindFace. Разработчики сервиса не спешат раскрыть общественности свои имен.