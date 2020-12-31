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ВКонтакте создала интерактивный новогодний фильм с живыми актёрами
Интересная активность накануне праздников
Как стало известно, ВКонтакте, совместно с творческим объединением «Проще», создала интерактивный новогодний фильм с живыми актёрами. Реализовано всё на базе сервиса соцсети под названием «Клипы», а отличительной особенностью проекта является возможность влиять на сюжет картины.
Называется фильм «Когда же это кончится?». Что интересно, участие в нём приняли не только молодые актёры, но и достаточно известные личности, такие как Niletto, Сергей Жуков, Сергей Дружко и т.д. И так как картина выпускается в разделе «Клипы», все куски фильма сняты вертикально.
По словам представителей ВКонтакте, сюжет их нового проекта имеет множество финальных точек, но лишь одна является счастливой. А вот на то, какой именно будет концовка, влияют решения, принятые зрителем.