"Вконтакте" удешевила стоимость музыкальной подписки для студентов

В рамках специального предложения, студенты смогут оформить подписку на музыку, которая обойдется всего в 75 рублей ежемесячно. Для того, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо ввести данные, в числе которых название учебного заведение, в небольшую анкету, приложив при этом фотографию студенческого билета. Сообщается, что аттракцион щедрости от “Вконтакте” доступен в странах СНГ, а также в Грузии.