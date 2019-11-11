Наука и технологии
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"Вконтакте" удешевила стоимость музыкальной подписки для студентов
Ее можно купить всего за 75 рублей в месяц!
Теперь у студентов дневных отделений вузов появилась возможность оформить музыкальную подписку "Вконтакте" и BOOM на более выгодных условиях. Речь идет о 50% скидке.
В рамках специального предложения, студенты смогут оформить подписку на музыку, которая обойдется всего в 75 рублей ежемесячно. Для того, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо ввести данные, в числе которых название учебного заведение, в небольшую анкету, приложив при этом фотографию студенческого билета. Сообщается, что аттракцион щедрости от “Вконтакте” доступен в странах СНГ, а также в Грузии.
Известно, что слушать музыку по выгодной цене студенты смогут на протяжении четырех лет. Для этого необходимо раз в год подтверждать свой статус, высылая чат-боту несколько снимков зачетной книжки. Ознакомиться с уникальным предложением более подробно можно в официальном сообществе сервиса.