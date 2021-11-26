«Вконтакте» возмутились угрозами штрафов со стороны Роскомнадзора

Роскомнадзор возбудил в отношении соцсети административное дело в связи с неудалением запрещённых видеороликов с Youtube, размещённых на ресурсе, и комментариями к ним. «Вконтакте» выразили несогласие с таким подходом регулятора из-за того, что запрещённые видео находятся на стороннем сервисе. Также представители соцсети заявили, что постоянно борются с недостоверной информацией и ограничивают доступ к материалам, потенциально опасным для жизни и здоровья пользователей.

При этом в соцсети подчеркнули, что согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», поправки к которому были приняты 1 февраля 2021 года, соцсети должны самостоятельно отслеживать и удалять запрещённый контент. Также было подчёркнуто, что соцсеть уже штрафовали на основании этих поправок на 2 млн рублей.

«Один из них — штрафов — был за неудаление Youtube-роликов — все видео до сих пор доступны на этом ресурсе. Мы считаем такие действия деструктивными по отношению к площадке — они ограничивают пользователей в равном и справедливом доступе к информации», — заявили в пресс-службе «Вконтакте».