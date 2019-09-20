"ВКонтакте" встала на защиту данных пользователей и получила за это штраф

”В марте этого года ФАС по Краснодарскому краю запросила у ВКонтакте информацию об администраторах двух сообществ. Запрос был связан с рассмотрением ФАС заявления о признаках нарушения законодательства о рекламе. Запрос не содержал всей необходимой информации, поэтому в выдаче данных было отказано. ФАС привлекла нас к административной ответственности — наша компания оспаривает это в суде”, — рассказала пресс-служба соцсети интернет-изданию “Код Дурова”.

По итогу сама “ВКонтакте” приняла решение обратиться в суд для того, чтобы оспорить вынесенное “решение административного органа о привлечении к административной ответственности”.