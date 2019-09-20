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"ВКонтакте" встала на защиту данных пользователей и получила за это штраф

Соцсеть планирует оспорить решение суда
Стало известно, что российская социальная сеть “ВКонтакте” была оштрафована ФАС за то, что отказалась выдать персональные данные собственных пользователей по запросу ведомства. Размер штрафа не уточняется.

”В марте этого года ФАС по Краснодарскому краю запросила у ВКонтакте информацию об администраторах двух сообществ. Запрос был связан с рассмотрением ФАС заявления о признаках нарушения законодательства о рекламе. Запрос не содержал всей необходимой информации, поэтому в выдаче данных было отказано. ФАС привлекла нас к административной ответственности — наша компания оспаривает это в суде”, — рассказала пресс-служба соцсети интернет-изданию “Код Дурова”.

По итогу сама “ВКонтакте” приняла решение обратиться в суд для того, чтобы оспорить вынесенное “решение административного органа о привлечении к административной ответственности”.

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