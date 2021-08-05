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«ВКонтакте» выпустит бесплатного конкурента Zoom

Наличие профиля в соцсети для участия в видеозвонках — не обязательно
Представители «ВКонтакте» рассказали о грядущем запуске десктопной версии своего сервиса видеозвонков.
«ВКонтакте» выпустит бесплатного конкурента Zoom

Об этом, ссылаясь на слова управляющего директора «ВКонтакте» Марины Красновой, сообщило издание «Коммерсант». Отмечается, что для работы сервиса наличие у участников видеозвонка профиля в социальной сети — не обязательно.

Чтобы составить серьезную технологическую конкуренцию участникам рынка, мы запустим решение для десктопа. С точки зрения качества и производительности это позволит вывести звонки на новый уровень”, — поделилась Краснова.

Особенность сервиса от «ВКонтакте» в том, что данной функции пользоваться можно будет бесплатно и без ограничения вызова по времени, в отличии от корпоративных сервисов, в частности Zoom. Помимо прочего будут внедрены и другие опции, в числе которых возможность записи и одновременного участия в звонке более 2 тыс человек.