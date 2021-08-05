«ВКонтакте» выпустит бесплатного конкурента Zoom

Об этом, ссылаясь на слова управляющего директора «ВКонтакте» Марины Красновой, сообщило издание «Коммерсант». Отмечается, что для работы сервиса наличие у участников видеозвонка профиля в социальной сети — не обязательно.

“Чтобы составить серьезную технологическую конкуренцию участникам рынка, мы запустим решение для десктопа. С точки зрения качества и производительности это позволит вывести звонки на новый уровень”, — поделилась Краснова.

Особенность сервиса от «ВКонтакте» в том, что данной функции пользоваться можно будет бесплатно и без ограничения вызова по времени, в отличии от корпоративных сервисов, в частности Zoom. Помимо прочего будут внедрены и другие опции, в числе которых возможность записи и одновременного участия в звонке более 2 тыс человек.