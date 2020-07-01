ВКонтакте заблокировала "Мужское Государство"

Так, при попытке перейти на страницу сообщества, появляется сообщение соцсети о том, что была произведена блокировка группы “за призывы к насильственным действиям”. На момент закрытия “Мужского государства”, в сообществе состояло более 160 тыс пользователей социальной сети.

Напомним, что организатор движения “Мужское государство”, Владислав Поздняков, в 2020 году объявил охоту на “опозоривших нацию” актрис - девушек, которые снялись в порноклипе на песню лидера Rammstein Тилля Линдеманна. Чуть ранее, в 2018 году, Поздняков также заявлял о том, что надо травить россиянок, общавшихся с иностранцами в период проведения Чемпионата Мира по футболу.