ВКонтакте запустила чат-бота для поиска пропавших людей

Доступ к нему можно получить через официальное сообщество отряда во ВКонтакте. При этом для запуска бота достаточно написать ему слово «Привет».

Сообщается, что он может дать советы на случай пропажи человека, а также рассказать, как себя вести в экстренных ситуациях подобного рода. Также через робота можно подать заявку на вступление добровольцем в отряд.