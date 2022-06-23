ВКонтакте запустила чат-бота для поиска пропавших людей

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ВКонтакте запустила чат-бота для поиска пропавших людейОтличная реализация нужной инициативы
Российская соцсеть ВКонтакте объединилась с мобильным оператором Билайн и поисковым отрядом ЛизаАлерт. Вместе они запустили специального чат-бота для поиска пропавших людей.
Доступ к нему можно получить через официальное сообщество отряда во ВКонтакте. При этом для запуска бота достаточно написать ему слово «Привет».
Сообщается, что он может дать советы на случай пропажи человека, а также рассказать, как себя вести в экстренных ситуациях подобного рода. Также через робота можно подать заявку на вступление добровольцем в отряд.
Для нас жизненно важно постоянно развиваться, участвовать в системных партнёрствах, привлекать опыт крупного бизнеса и возможности современных технологий.
Григорий Сергеев
Председатель ЛизаАлерт
Напомним, что ранее ВКонтакте также отметилась запуском нового мобильного приложения для безлимитных видеоконференций.