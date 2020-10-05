ВКонтакте запустила официальную справочную о сексуальном воспитании для подростков

Заявляется, что “умному” собеседнику можно будет задать вопросы совершенно различного толка: и о физиологии взросления, и об отношениях, и даже о сексуальном здоровье. При этом беседа с Эли может быть полезна не только подросткам, но и взрослым, которые с ее помощью смогут переосмыслить свой подход к сексуальному и репродуктивному здоровью, задать вопросы о проблемах в отношениях.

ВКонтакте рассказала, что чат-бот разбирается в шести основных темах: психологии, физиологии, сексе, отношениях, семье, здоровье. За создание ответов отвечала редакционная группа, в состав которой вошли врачи, психологи и научные журналисты.

Стоит отметить, что работает Эли на базе технологий искусственного интеллекта, благодаря чему боту можно задать как заранее приготовленный разработчиками вопрос, так и вполне произвольный, придуманный самим пользователем. Также ИИ умеет отвечать с учетом возможных смысловых связей. Например, при разговоре про инфекции, передающиеся половым путем, Эли даст информацию о симптомах и методах диагностики, а также подскажет, что делать, если партнёр не хочет предохраняться.