Вкус, которым управляют: в Сибири вырастили овощи под светодиодными лампами

Исследователи из Сибирского федерального университета совместно с Институтом биофизики КНЦ СО РАН разработали технологию выращивания овощей и зелени при помощи светодиодных ламп с люминофорами. Ученые уже получили первый урожай.

Для начала химики синтезировали люминофоры — способные преобразовывать энергию в свет вещества, которые наносятся на стекло для создания излучения с желаемыми характеристиками. После этого их нанесли на специально разработанные лампы.

В ходе своего эксперимента ученые испытали фотобиологическую эффективности новых ламп с разными спектральными составами. Исследователи протестировали их на всем цикле выращивания растений — от посадки семян до сбора урожая.

В итоге специалистам удалось получить редис с различным вкусом: есть особенно богатые витамином корнеплоды с более острым «вкусовым букетом», а есть более сладкий и ароматный редис. Последний получен благодаря варьированию спектра в фитолампе в сторону усиления излучения в красной области, рассказала одна из исследователей профессор кафедры фотоники и лазерных технологий СФУ Евгения Слюсарева.

Выращенные плоды в настоящее врем ожидает биохимическая экспертиза, которая должна подтвердить в нем наличие витаминов и питательных веществ. В настоящее время ученые перешли к экспериментам на томатах, подбирая для них наиболее оптимальные лампы.

По мнению разработчиков, их технология позволит решить проблему круглогодичного снабжения жителей северных городов самыми разными видами овощей.