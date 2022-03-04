«ВкусВилл» начал закрывать свои магазины в Европе

Как отмечается, решение было принято ещё до санкций в силу того, что проект VkusVill не получается сделать эффективным в условиях западной потребительской культуры.

Речь шла о том, что команда торговой сети проверяла различные гипотезы работы, но сейчас уже нет технической возможности работать. «Мы закрываем магазины VkusVill в Амстердаме и проводим распродажу продукции. Про некоторые магазины это решение было принято ещё ранее», — сообщил представитель сети.