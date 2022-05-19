Владельца «Википедии» обязали открыть представительство в России

Кроме того, организация обязана выполнить ряд требований закона «о приземлении»: зарегистрировать на сайте Роскомнадзора личный кабинет для взаимодействия с органами власти, а иностранные лица должны будут ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

Если эти требования не будут выполнены, Роскомнадзор может применить к организации меры вплоть до блокировки «Википедии» в России.