Владельца «Википедии» обязали открыть представительство в России

Сегодня в 22:39
1 мин.
Владельца «Википедии» обязали открыть представительство в РоссииВ противном случае могут заблокировать
В России Роскомнадзор внёс фонд Wikimedia Foundation, который является владельцем онлайн-энциклопедии «Википедия», в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ. Поэтому фонд обязан открыть в России официальное представительство.
Кроме того, организация обязана выполнить ряд требований закона «о приземлении»: зарегистрировать на сайте Роскомнадзора личный кабинет для взаимодействия с органами власти, а иностранные лица должны будут ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.
Если эти требования не будут выполнены, Роскомнадзор может применить к организации меры вплоть до блокировки «Википедии» в России.