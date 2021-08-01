Владельцам iPhone и Android запретили пользоваться соцсетью для противников вакцинации

Сначала приложение было удалено из Google Play. Его стали проверять из-за участившихся постов с призывами бойкотировать вакцинацию, а также о том, что вакцина от COVID-19 — имеет встроенные наночипы для подключения людей к системам связи 5G.

Apple удалила приложение, после проверки и вынесения вердикта о ненадлежащем отношении к ковиду и распространении дезинформации.

Отметим, что Unjected появилось в мае этого года как реакция на объявление, что сервисы Tinder и Bumble стали предлагать льготы всем, кто привился от COVID-19. На момент удаления у приложения было 18 тысяч скачиваний.