Владельцам iPhone и Android запретили пользоваться соцсетью для противников вакцинации

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Владельцам iPhone и Android запретили пользоваться соцсетью для противников вакцинацииЭто соцсеть для противников вакцинации
Издание Bloomberg отмечает, что из Google Play и App Store было удалено приложение Unjected, которое подчёркивало свою «антипрививочную» направленность. Его авторы позиционируют себя как «сообщество единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова».
Сначала приложение было удалено из Google Play. Его стали проверять из-за участившихся постов с призывами бойкотировать вакцинацию, а также о том, что вакцина от COVID-19 — имеет встроенные наночипы для подключения людей к системам связи 5G.
Apple удалила приложение, после проверки и вынесения вердикта о ненадлежащем отношении к ковиду и распространении дезинформации.
Отметим, что Unjected появилось в мае этого года как реакция на объявление, что сервисы Tinder и Bumble стали предлагать льготы всем, кто привился от COVID-19. На момент удаления у приложения было 18 тысяч скачиваний.