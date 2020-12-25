Владельцам iPhone стала доступна функция, против которой выступала Facebook

Напомним, что эту опцию планировали внедрить еще осенью текущего года, однако появилась она лишь сейчас. Нововведение уже доступно в бета-версии iOS 14.4. Так, владельцы iPhone на базе этой версии iOS получают перед запуском приложений уведомление с вопросом о согласии сбора данных этой программой истории браузера, посещенных приложений и прочей информации. Пользователь, в свою очередь, может согласиться на это или ответить отказом.

Отметим, что программы и ранее занимались сбором этих данных, однако согласие спрашивали лишь при подписании лицензионного и других соглашений, на которые мало кто обращает внимание.