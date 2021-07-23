Владельцам PlayStation 5 бесплатно отдают полгода подписки Apple TV+

Сообщается, что активировать бесплатный период подписки можно с помощью приставки. Так, для этого нужно перейти в настройки «Медиа», загрузить приложение Apple TV+ и следовать описанным подсказкам. Отмечается, что данной возможностью можно воспользоваться до 22 июля следующего года. Доступна акция для пользователей PlayStation 5 из более 60 стран, в том числе и для россиян.

Что интересно, бесплатный шестимесячный доступ к Apple TV+ могут заполучить еще и подписчики сервиса, а также пользователи бесплатной пробной версии. Напомним, что в обычное время месяц подписки стоит 199 рублей.