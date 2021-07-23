Наука и технологии
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Владельцам PlayStation 5 бесплатно отдают полгода подписки Apple TV+Акция продлится до 2022 года
Представители Apple и Sony объединились и запустили акцию. В ее рамках владельцам фирменной консоли PlayStation 5 предоставляется бесплатный полугодовой доступ к подписке на стриминговый сервис Apple TV+.
Сообщается, что активировать бесплатный период подписки можно с помощью приставки. Так, для этого нужно перейти в настройки «Медиа», загрузить приложение Apple TV+ и следовать описанным подсказкам. Отмечается, что данной возможностью можно воспользоваться до 22 июля следующего года. Доступна акция для пользователей PlayStation 5 из более 60 стран, в том числе и для россиян.
Что интересно, бесплатный шестимесячный доступ к Apple TV+ могут заполучить еще и подписчики сервиса, а также пользователи бесплатной пробной версии. Напомним, что в обычное время месяц подписки стоит 199 рублей.