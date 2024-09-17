Владельцев электросамокатов в России обяжут установить номера

Минтранс представил для обсуждения новый законопроект, касающийся учёта и контроля средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как самокаты. В рамках закона планируется создать специальный реестр, где каждый самокат получит уникальный знак. Владельцам таких средств придётся подавать заявление через портал госуслуг, чтобы зарегистрировать свои устройства.

Также законопроект предлагает регионам возможность создавать собственные информационные системы для учёта СИМ. Перед тем, как отправиться в путь, пользователи должны будут авторизоваться в региональной системе с помощью специального приложения, чтобы подтвердить свою личность. Во время поездки водители обязаны будут передавать данные о своих перемещениях в эту систему через мобильные устройства или специальные комплексы, установленные на самокатах.

Новые правила предполагают вступление в силу с 1 сентября 2026 года, и владельцы уже имеющихся средств должны будут зарегистрировать их до 1 марта 2027 года. Если СИМ купили после вступления закона в силу, его нужно будет зарегистрировать в течение десяти дней с момента покупки. Важно, что авторизация коснётся не только личных владельцев, но и пользователей сервисов проката. Региональные системы будут отвечать за сбор и хранение данных, а также фиксировать нарушения правил дорожного движения.