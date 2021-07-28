Владельцев iPhone и Android сравнили по затратам на модные вещи

Наука и технологии
Сегодня в 14:36
Владельцев iPhone и Android сравнили по затратам на модные вещиПользователи iOS покупают чаще, при этом более дорогие товары
Такое исследование провели в Lamoda — одном из крупнейших ритейлеров, специализация которого — лайфстайл. По данным компании, пользователи устройств на iOS покупают чаще: в основном вещи из премиального сегмента и аксессуары, а также те, что находятся в ТОП 5. Владельцы устройств на базе Android предпочитают средний чек и товары для дома.
Также были проведены сравнения платформ, с которых совершаются покупки. Самые дорогие, как оказалось, делают мужчины на iPad, на втором месте женщины-пользователи этих же платформ, а на третьем — мужчины с планшетами на Android.
Отмечается, что пользователи устройств на Android предпочитают синие цвета, а владельцы гаджетов на iOS — чёрные.