Владельцев iPhone и Android сравнили по затратам на модные вещи

Также были проведены сравнения платформ, с которых совершаются покупки. Самые дорогие, как оказалось, делают мужчины на iPad, на втором месте женщины-пользователи этих же платформ, а на третьем — мужчины с планшетами на Android.

Отмечается, что пользователи устройств на Android предпочитают синие цвета, а владельцы гаджетов на iOS — чёрные.