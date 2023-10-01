Владельцев рекомендательных сервисов обязали объяснять принцип их работы

Недавно начал действовать закон о рекомендательных сервисах, который обязывает владельцев сайтов и приложений, использующих рекомендации, делать их работу понятной для пользователей. Депутат Госдумы Антон Горелкин подчеркнул важность этой новой нормы, которая требует объяснять, как работает механизм рекомендаций, какие данные собираются и как они обрабатываются. Эти правила должны быть доступными и понятными для всех, представлены ясным языком или в виде информационной графики.

Согласно закону, владельцы сайтов и приложений обязаны уделять внимание этой информации, не скрывать её глубоко в интерфейсе и предоставлять пользователю возможность легко получить доступ к правилам. Парламентарий подчеркнул, что регулирующие органы будут следить за выполнением этого требования, а информационное сообщение о рекомендательных технологиях, вероятно, будет представлено как гиперссылка, ведущая к соответствующей информации.

Горелкин также обозначил, что закон предусматривает серьёзные меры ответственности для тех, кто не соблюдает обязательства по информированию пользователей о рекомендациях или использует их в незаконных целях. Регулятор (Роскомнадзор) имеет право проверить работу рекомендательных сервисов и в случае отказа в соблюдении закона — заблокировать доступ к ресурсу.