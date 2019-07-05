Владельцев "Яндекс.Станции" лишат доступа к сериалам ivi

“По итогам первого года продаж «Яндекс.Станции» мы проанализировали обратную связь владельцев умной колонки и поняли, одна подписка сроком на шесть месяцев, дающая доступ к самым популярным и востребованным фильмам и сериалам, более удобна для клиентов, чем несколько подписок с разными сроками действия. Поэтому было принято решение об изменении формата подписки”, — заявили в пресс-службе “Яндекса”.

Напомним, что “Яндекс” показал свою “Яндекс.Станцию” с поддержкой умного голосового помощника “Алиса” в мае 2018 года. Официально компания не раскрывает объемы продаж, но в марте 2019 года компания рассказала, что только за февраль-март 2019 года она продала более 10 тыс устройств.