Владельцы Aliexpress поставили рекорд продаж в первые же часы "Дня холостяка"

Так, по имеющимся на данный момент данным, Alibaba Group сумела продать за первый час “Дня холостяка” различных товаров на общую сумму 91,2 млрд юаней или 13 млрд долларов. Рост оказался значительным, так как ровно год назад за тот же период китайской компании удалось реализовать товаров “всего лишь” на 69 млрд юаней или 9,85 млрд долларов. Таким образом, годовой прирост составил 32%. В свою очередь общая выручка китайского гиганта 11 ноября 2018 года составила 30,8 млрд долларов.

Напомним, что прошлый год стал первым годом, в котором компании удалось продать товаров общим количеством более 1 млрд.