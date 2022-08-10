Владельцы AliExpress уволили 9,2 тыс человек из-за снижения прибыли в два раза

Известно, что за три месяца компания уволила 9241 сотрудника. Согласно последним отчётам, в Alibaba работало 245 тысяч человек. Причина увольнений заключается в повышении инфляции, значительном подорожании материалов, политической напряжённости и снижении прибыли в 2 раза.

При этом на Западе происходят подобные процессы. Американские техногиганты Apple и Alphabet по причинам, схожим с китайскими, приостановили найм сотрудников, а Amazon уволила порядка 100 тысяч человек.