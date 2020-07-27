Владельцы Android-смартфонов оказались еще большими "сектантами одного бренда", чем владельцы iPhone

Так, аналитики компании Consumer Intelligence Research Partnership опубликовали отчет, в котором говорится о том, что пользователи Android куда чаще предпочитают смартфоны одного и того же бренда, чем владельцы iOS-устройств. Так, если фанаты компании Стива Джобса вновь покупают iPhone в 86% случаев, то владельцы Android-смартфонов покупают новый девайс от того же бренда, чьим устройством пользуются сейчас в 91% случаев.

С чем связана подобная лояльность - понять трудно. Особенно учитывая, что если у любителей iOS нет никакой альтернативы кроме iPhone, то у Android-пользователей самый широкий выбор различных вендоров для покупки новых смартфонов.